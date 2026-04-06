２０２１年７月に創業したスタートアップ（新興企業）「ブルーファーム」（静岡県浜松市）は、企業向けに茶畑のサブスクリプション（定額利用）サービスを提供している。茶畑には温室効果ガスの削減効果もあり、企業はお茶の仕入れのほか、環境保全への貢献もアピールできる。茶業の再興と企業のＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）への取り組みを両立させる同社のサービスは、注目を集めている。（岩本康佑）お茶とデータ提供サー