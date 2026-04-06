NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の放送にあわせ、天台真盛宗総本山・西教寺（滋賀県大津市坂本）の「客殿」内部が史上初めて一般公開される。【画像】史上初の一般公開！ 西教寺客殿（桃山御殿）&内部光秀の肖像画も西教寺は、全国に約400の末寺を持つ、天台真盛宗（てんだいしんせいしゅう）総本山。聖徳太子が恩師である高麗の僧慧聡（えそう）のために創建されたと伝えられている。その後、久しく荒廃していたが、慈恵大