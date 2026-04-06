コメ価格見通し指数の推移米穀安定供給確保支援機構は6日、向こう3カ月のコメ価格の見通しに関する3月の指数が前月より1ポイント増の27になったと発表した。節目の50は6カ月連続で下回り、引き続き先安観が優勢だった。指数は昨年8月に69を付けたが、その後はコメ余り懸念を背景に低下傾向が続いている。全国の生産者や卸売業者、小売業者に調査を実施して指数を算定した。価格が「安くなる」や「やや安くなる」の回答が多いと