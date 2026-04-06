住宅需要の高まりに応えようと、茨城県つくば市は１日、つくばエクスプレス（ＴＸ）沿線開発地区の一つである葛城地区周辺約４４０ヘクタールについて、建築業者などが都市計画法に基づいて住宅を建てられる「区域指定」に追加した。市は「住宅が建てられる土地の供給を行政として増やす」としている。市開発指導課によると、同地区は市街化を抑制している「市街化調整区域」。住宅の建築にはつくば市長の許可が必要だが、許可