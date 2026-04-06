神奈川県のJR平塚駅前にある建物が燃える火事があり、高齢女性1人がけがをしました。【映像】消火活動を行う様子（実際の映像）午前8時前、平塚市紅谷町で「白煙が見えます」と通行人から119番通報がありました。消防によりますと、飲食店を兼ねる住宅から火がでて、隣の建物の外壁の一部も焼けましたが、およそ2時間後にほぼ消し止められたということです。この火事で、火元の住宅に住む高齢の女性が額に軽いやけどをして