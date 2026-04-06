ドジャースは５日（日本時間６日）、右脇腹痛を発症したムーキー・ベッツ内野手（３３）を負傷者リストに入れた。代役にキム・ヘソン（金慧成）を登録し、この日のナショナルズ戦に守備固めで途中出場した。ベッツは前日４日（同５日）の初回の第１打席でハーフスイングした際に異変が起きたといい、走塁時に違和感を覚え、直後の守備からベンチに下がっていた。ベッツは開幕から打率１割７分９厘、２本塁打、７打点と絶好調で