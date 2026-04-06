「メンバー同士でたくさん話し合いをして、13人全員で再契約することに決めました」SEVENTEENが、所属事務所PLEDISエンターテインメントとの完全体での再契約を宣言し、7カ月にわたるワールドツアーのフィナーレを感動で彩った。【写真】「日本で…」スングァン、CARATとの遭遇エピソードSEVENTEENは4月4日と5日、仁川（インチョン）アシアド主競技場で「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE」を開催した。昨年9月に同会場で幕を開