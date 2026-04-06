ボーイズグループBTSのメンバー、Vが無意識に口ずさんだ言葉が、曲の運命を変えた。当初は慎重な反応だった『SWIM』がタイトル曲に浮上した背景には、Vの歌にあった。BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』に参加したアメリカのプロデューサー、タイラー・スプライは最近、インタビューでアルバムの制作過程を公開した。【写真】「めちゃくちゃ大変」新ALで英語に苦労したV彼は、「数週間にわたり、気に入る曲を探そうと努力した。一部