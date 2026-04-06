【モデルプレス＝2026/04/06】なにわ男子の道枝駿佑と女優の生見愛瑠が4月3日〜4月5日、韓国にて映画『君が最後に遺した歌』のプロモーションを実施。約8000人を超える現地ファンを熱狂させた。【写真】韓国で歓声を浴びる“ミチゲッタシュンスケ”こと道枝駿佑◆道枝駿佑＆生見愛瑠「君が最後に遺した歌」プロモーションで韓国へ4月3日、ひと足先に、道枝が韓国の地に到着。道枝といえば、2022年公開の初主演映画『今夜、世界から