【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーギルス【2次】】 予約開始：4月7日16時 2027年1月 発送予定 価格：11,000円 BANDAI SPIRITSは、フィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーギルス」の2次受注分を2027年1月に発送する。4月7日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は11,000円。 本製品は、特撮「仮面ライダ