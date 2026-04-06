毛穴や肌のざらつきが気になる方に注目♡韓国スキンケアブランドnumbuzinの人気「3番ライン」がリニューアルして登場しました。発酵成分を中心に、肌のキメや透明感にアプローチするシリーズは、さらにパワーアップ。毎日のケアで“触れたくなる肌”を目指したい方にぴったりのラインナップです♪ 発酵成分で毛穴にアプローチ 3番ラインは、ガラクトミセス¹やビフィズス菌²など