５日に放送されたテレビ朝日系「アメトーーク！」では「メシ食ったのに…おやつ食べちゃう芸人」が集合。ぼる塾・田辺智加の紹介おやつに、蛍原徹が大興奮する一幕があった。出演者がそれぞれのお薦めおやつを紹介していったが、スイーツ芸人でもある田辺は「午後のつまみ種」を紹介。これを出した瞬間、蛍原は「うわあ！」と絶叫。そして「毎日です！いいよね、田辺さん。言って、言って！」と蛍原も毎日食べるおやつだと主張