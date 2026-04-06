参院予算委の集中審議で、立憲民主党の小西洋之氏（右下）の質問に答弁する高市首相＝6日午前高市早苗首相は6日の参院予算委員会で、中東情勢の悪化を巡り、米国とイランとの首脳会談の個別実施に意欲を示した。トランプ米大統領が主張するイランとの交渉期限の「7日夜」（日本時間8日）が迫っていることを受け「首脳間の対話を適切なタイミングで行うため準備している。あらゆる対応を行う」と述べた。米イラン交渉について「