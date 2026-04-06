タレントの谷まりあ（30）が5日、テレビ朝日系「アメトーーーーク！2時間SP」に出演。人気駄菓子を初体験した。今回の企画は「メシ食ったのに…おやつ食べちゃう芸人」で、サンドウィッチマン伊達みきおらがイチオシおやつを紹介。伊達は大和製菓の看板商品「味カレー」がお気に入りで、「食べたことない人います？」と問いかけると、出演陣からは「もちろんあります」との声が上がった。一方、谷は「ないかも」と話し、出