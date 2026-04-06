先月、三重県亀山市の新名神高速道路で大型トラックが乗用車に追突し、子ども3人を含む6人が死亡した事故で警察は3日、逮捕したトラック運転手を立ち会わせて事故車両の検証を行い、トラックの安全装置の有無などを確認したということです。この事故は、先月20日未明、亀山市の新名神高速道路下り線の野登トンネルで、大型トラックが乗用車に衝突するなど車4台が絡む玉突き事故が発生し、子ども3人を含む6人が死亡したものです。こ