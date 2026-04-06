離婚や経済不安を背景に、現役世代が親と同居するケースは年々増加しています。限られた年金収入で世帯全体の支出を賄おうとすれば、老後資金の底打ちは時間の問題となります。大切なのは、家族の情に流されるのではなく、公的な支援制度を最大限に活用し、世帯全体の収支を再設計することです。本記事では70代夫婦の事例から、家計における線引きの重要性について、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が解