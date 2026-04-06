入学シーズン真っ只中、三重県鈴鹿市にある椿大神社では、この春、入園・入学する子どもたちの健やかな成長などを祈って入学勧学祭が執り行われました。椿大神社で毎年行われているもので、この春から幼稚園や小学校などに通い始める子どもたちとその保護者26組が参列しました。子どもたちの健やかな成長と学力向上、交通安全を祈って神職が祝詞を読み上げ、入園式・入学式を控えた子どもたちは少し緊張した面持ちで耳を傾けていま