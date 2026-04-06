熊野古道伊勢路を訪れた去年1年間の観光客の数は約34万人で夏の猛暑やクマの出没などの影響で前の年を約1万人下回りました。前の年を下回るのは5年ぶりです。熊野古道伊勢路は伊勢神宮と熊野三山を結ぶ参詣道で2004年に「紀伊山地の霊場と参詣道」としてユネスコの世界遺産に登録されました。去年1年間に熊野古道伊勢路を訪れた観光客の数は約34万1000人で3年連続で30万人を突破しましたが前の年を約1万人下回り5年ぶりに減少に転