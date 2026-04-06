4日午後、秋田市で軽乗用車が信号機の柱に衝突する事故がありました。車に乗っていた70代の夫婦が大けがをしました。秋田東警察署の調べによりますと、4日午後1時50分ごろ、秋田市広面字土手下の県道、通称横山金足線を横森方面から手形方面に走っていた軽乗用車が、進行方向左側にある信号機の柱に衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた76歳の男性が右の鎖骨を折る大けがを、助手席に乗っていた74歳の妻が両腕の骨を