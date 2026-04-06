三重県津市にある陸上自衛隊久居駐屯地で5日、開設74周年を記念した式典が開かれ、装甲車などとともに隊員らが日頃の訓練の成果が披露されました。隊員の団結強化や士気の向上とともに、自衛隊の活動について広く理解してもらおうと毎年開かれているもので、自衛隊員約1000人が参加しました。式典では、久居駐屯地指令の南平勇将一等陸佐が「戦後、最も厳しい安全保障環境に直面しているなか、我々第一線部隊はこれまで以上に即応