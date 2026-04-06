学校から帰ってきた息子の顔が、まるで炭を塗ったかのように真っ黒になっていた…。そんな衝撃的光景の投稿がSNSで話題を呼んでいる。【動画】顔面真っ黒で帰宅した小5男子母親であるケイキューブさんがInstagramに投稿したのは、顔全体が黒くなった小学5年生の息子さんの姿。動画の中で息子さんは「図工の授業中、汚れた手で顔を掻いて、そのまま水で顔を洗ってしまって…」と説明しているが、真っ黒の顔のインパクトが強すぎて、