5月から始まる伊勢神宮・式年遷宮の「お木曳行事」に参加する奉えい団のひとつ、北浜連合奉曳団が5日、地元の海岸で心身を清める浜参宮を行いました。浜参宮は、お木曳行事の前に心身を清めるおはらいで、地域で結成する奉えい団の多くは浜参宮として二見興玉神社に参拝します。5月から行われるお木曳行事には72の奉えい団が参加しますが、「北浜連合奉曳団」を含む6つの奉えい団は地元の海岸で浜参宮を行います。5日は、団員をは