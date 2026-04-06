数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！数字を使ったパズルは、凝り固まった思考をほぐすのにぴったりです。今回は、基本的な四則演算を組み合わせて等式を完成させるクイズに挑戦してみましょう！問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。48 □ 6 □ 3 □ 6 = 18 ヒント：まずは左端の「48 □ 6」から考えてみましょう。ここを割り算にすると、あとの数字が扱いやす