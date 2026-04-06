任期満了に伴う三重県名張市の市長選挙が5日告示され、現職と新人2人が立候補し、一騎打ちの選挙戦となりました。名張市長選挙に立候補したのは届出順に、いずれも無所属で、元四日市市議会議員で新人の伊藤昌志氏（56）と、再選を目指す現職の北川裕之氏（67）の2人です。名張市長選挙の投票は4月12日に行われ、即日開票されます。