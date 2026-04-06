中日は6日、名古屋市と愛知県の全面協力のもと、バンテリンドーム ナゴヤで開催される公式戦への「親子観戦招待」を実施することになったと発表した。子供たちに地元のプロ野球チームをより身近な存在として認識してもらい、野球を通じてスポーツ全般に関心を持ってもらえるような取り組みを進めている。なお、2016年に名古屋市内の小学生を対象にスタート、翌17年から愛知県内の小学生も対象に加えて実施。（20年、21年は新型