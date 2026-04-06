キデイランドが展開するミッフィーの専門店「miffy style 原宿店」が、4月24日（金）から、東京・渋谷にある東急プラザ表参道“オモカド”の4階にオープンする。【写真】シックなミッフィーがすてき！店舗限定ぬいぐるみ＆マスコットを発売■初の“ブラック・ベア”コーナーを併設今回「キデイランド原宿店」4階の展開コーナーから移設拡大しオープンするのは、“less is more（よりシンプルに）”をコンセプトに、ミッフィ