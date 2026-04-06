現地４月５日に開催されたセリエA第31節で、インテルはローマとホームで対戦。５−２で勝利した。この一戦で圧巻の一発を叩き込んだのが、ハカン・チャルハノールだ。１−１で迎えた45＋２分、敵陣中央で味方からボールを受けると、迷わず右足を一閃。強烈な無回転のシュートでゴールネットを揺らしてみせた。32歳のトルコ代表MFによる長距離砲が炸裂。試合を中継した『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開すると、「ゴラッソ製