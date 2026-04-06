FA（イングランド・サッカー協会）杯の準決勝組み合わせ抽選が5日に行われ、MF田中碧が所属するリーズはチェルシーと対戦が決まった。MF松木玖生の2部サウサンプトンはマンチェスター・シティーと顔を合わせる。試合は4月25、26日にウェンブリー・スタジアムで行われる。リーズは抽選前に行われたウェストハムとの準々決勝で田中が先制点。後半追加タイムに2点を失って延長に持ち込まれたが、2―2のまま突入したPK戦を4―2で制