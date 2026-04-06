【カイロ＝溝田拓士】オマーン外務省は５日、ホルムズ海峡の安全な航行について、４日にイラン側と次官級協議を行ったと発表した。イランが米軍基地などがあるペルシャ湾岸諸国への攻撃を続けるなか、海峡を挟んで対岸に位置するオマーンが独自の外交に動き始めている。発表によると、協議には両国の外務省高官や専門家が出席し、「（海峡の）円滑な通航を確保できる選択肢」を話し合った。専門家から複数の案が提示され、今後