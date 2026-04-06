テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は６日、落語「新時代に！」と題し現在の落語界を特集した。番組では女性、外国人の落語家の活躍、さらに同局系アニメ「あかね噺（ばなし）」（土曜・午後１１時半）の放送がスタートしたことなどを紹介した。アニメは「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載されている同名漫画が原作で落語を舞台にした物語。スタジオには、女性落語家の春風亭一花（いちはな