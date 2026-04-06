米株価指数先物下げ縮小、一部船舶がホルムズ海峡通過 東京時間10:05現在 ダウ平均先物JUN 26月限46574.00（-55.00-0.12%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6607.75（+4.00+0.06%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24200.00（+70.25+0.29%） 米イラン戦争はさらにエスカレートする見通しだが、一部船舶が海峡を通過したとの報告を受け、原油供給混乱の懸念がやや和らいでいる。NY原油先物は一時115ドル台半ば