2026 年 4 月 2 日（木）、 A BC ラジオ『 ツギハギ木曜日～無尽蔵のワードマイスター～ 』が放送された。2度の特番を経て、レギュラー番組として始まった無尽蔵のワードマイスター。今回は初回ということもあり、 O P トークを少しだけご紹介！ ©️ABCラジオ 芸歴5 年目を迎える無尽蔵の 2 人。 ツッコミ担当のやまぎわ（写真 右 ）と、ボケの野尻（写真 左 ）はと