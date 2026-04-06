古河電気工業が大幅続伸している。前週末に続き電線大手への物色が継続しているほか、この日は３日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、米資産運用大手ブラックロック＜BLK＞の日本法人ブラックロック・ジャパンとその共同保有者による株式保有割合が５．１４％となり、５％を超えたことが判明。これを受けて思惑的な買いも入っているようだ。保有目的は純投資としており、報告義務発生日は３月３１日となっ