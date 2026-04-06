６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円７４銭前後と前週末の午後５時時点に比べ１５銭程度のドル高・円安で推移している。 ３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円６７銭前後と前日に比べ７銭程度のドル高・円安で取引を終えた。３月の米雇用統計が強い内容だったことから一時１５９円８１銭まで上伸した。 この日の東京市場はドル買い・円売