「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午前１０時現在で、イーサポートリンクが「売り予想数上昇」で２位となっている。 同社が２日取引終了後に公表した２６年１１月期第１四半期（２５年１２月～２６年２月）の連結決算で、営業利益が前年同期比９．２％減の３９００万円にとどまったことが売り予想数上昇につながっているもよう。なお、６日の東京市場で同社株は前週末終