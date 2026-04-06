ＫｅｅＰｅｒ技研は５日ぶり反落。前週末３日取引終了後、３月度の月次速報を発表した。全社合計の売上高は前年同月比４．９％減とマイナスになった。値上げ前の駆け込み需要があった前年の反動が出たほか、４月からの「環境性能割」廃止に伴う納車予定のずれ込みによる影響、イラン情勢によるガソリン価格の乱高下による混乱・買い控えなどが響いた。これが嫌気されている。 出所：MINKABU PRESS