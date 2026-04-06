【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子の道枝駿佑と生見愛瑠が初共演した映画『君が最後に遺した歌』が、日本での公開に続き、4月1日から韓国でも公開された。これを記念して、4月3日から5日にかけて韓国プロモーションが実施され、道枝と生見が参加した。 ■「韓国の作品に参加したい思いは常にある」（道枝駿佑） 4月3日、ひと足先に、道枝駿佑が韓国の地に到着。道枝といえば、2022年公開の初主演映画『