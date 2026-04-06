この春、リップの色を変えたのに「しっくりこない」と感じていませんか？トレンドカラーを取り入れているのに浮いて見える場合、その原因は“色そのもの”ではなく、“肌とのなじみ方”にあることが少なくありません。2026年春のリップメイクは、発色やツヤだけでなく、“浮かない色設計”が重要なポイント。色の選び方を少し見直すだけで、今っぽさと若々しさは自然に引き出せます。2026春リップは「肌になじむ色選び」が鍵今季の