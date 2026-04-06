男性は本気で恋に落ちると、その気持ちを周りに知られることを恐れなくなります。むしろ、「彼女が本命」と宣言したくなるもの。そこで今回は、そんな風に女性に心底惚れ込んだ男性の「定番行動」を紹介します。日常の小さな幸せを大切にする恋に本気になった男性は、派手なプレゼントよりも日常の小さな幸せを大切にするもの。あなたの好きな食べ物を覚えていたり、疲れた日に黙ってマッサージしてくれたり。そんな何気ない気遣い