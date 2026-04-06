恋に落ちると、気持ちが一気に加速することも。「好きだから」で動けるのは恋の魅力のひとつです。ただ、その勢いが関係を左右することもあります。では、恋愛で失敗しないためには、何を意識するべきなのでしょうか？感情だけで進むと、見落としが増える好きという気持ちが強いほど、相手の良い部分ばかりに目が向きます。違和感や小さなズレを見過ごしやすくなり、「後から気づく」ことも少なくありません。恋が進むほど、判断は