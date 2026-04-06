最終ラウンド、通算1アンダーで4位の山下美夢有＝シャドークリークGC（共同）【ラスベガス（米ネバダ州）共同】米女子ゴルフのアラムコ選手権は5日、ネバダ州ラスベガスのシャドークリークGC（パー72）で最終ラウンドが行われ、3位から出た山下美夢有は3バーディー、5ボギーの74と落とし、通算1アンダーの287でトップと6打差の4位だった。69で回った岩井明愛が通算イーブンパーの5位となった。畑岡奈紗が2オーバーの9位で、原