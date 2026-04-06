元フジテレビアナウンサーで制作会社経営の長谷川豊氏が6日、インスタグラムを更新。18歳となった愛娘とのツーショットを公開した。長谷川氏は【娘が世界一の美女に成長した件〜うめ子が成人に〜】との見出しを付け、「今は18歳で成人なのだそうで。キラキラJKで成人？僕らにはやや違和感はあるものの成人なら振袖だろうと」と、振り袖姿の娘の写真を複数アップした。「取り敢えず今年の家族写真を撮影してきましたが可愛過ぎて