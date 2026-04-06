体調不良のため昨年7月から音楽活動休止中の元AKB48でシンガー・ソングライターの矢作萌夏（23）が、6日までにインスタグラムを更新。近影をアップした。矢作は、顔文字とともに近影を2枚フィード投稿。ストーリーズでも「いとこたちとお出かけして久々に写真撮ってもらったので〜」と明かし、料理や散歩するなどの近況も報告した。ファンからは「お顔みるとホッとします」「ビジュ良い」「大人っぽくなったね」「元気な笑顔が見