突然彼氏から「距離を置こう」と言われたとき、思わず動揺してしまうもの。でも、そんなときこそ冷静な対応が必要なんです。そこで今回は、彼を本気で失うことになりかねない“絶対NGな対応”を紹介します。質問攻めで責め立てる「なんで？」「どうして？」と質問攻めしたくなる気持ちはわかりますが、これは逆効果。彼はさらに「やっぱり鬱陶しい」「気持ちを理解してくれない」と感じてしまいます。まずは深呼吸して「わかった」