優しさは目に見えますが、気遣いは細部に出るもの。そんな風に、男性の本命サインは目立つ行動ではなく“さりげない気づき”に表れることがあります。あなたの小さな変化に気づいてくるあなたを本命視する男性は、あなたの髪型や体調、ちょっとしたテンションの違いに自然と触れてきます。「今日ちょっと疲れてる？」などの一言などは、あなたを普段から見ていないと出てこないものです。言われる前に先回りする寒そうにしていれば