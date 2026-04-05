話していなくても、一緒にいるだけで安心できる人がいる一方で、特別なことをしていないのになぜか相手に気を遣わせてしまう人もいるでしょう。この違いは性格だけではなく、“見た目の印象”も影響しています。表情に余裕がある安心感のある人は、表情がやわらかく、どこか余裕を感じさせます。反対に、無意識に力が入った表情や無表情は、距離を感じさせてしまう傾向が。口元や目元の緊張がゆるむだけでも、印象は大きく変わりま