漫画『約束のネバーランド』が、連載開始10周年記念スペシャル公演として初めて本格ミュージカル化され、今冬上演されることが決まった。【写真】実写『約束のネバーランド』渡辺直美の“怪演”が話題に「存在感ヤバすぎ」「ハマり役」『約束のネバーランド』は、2016年から2020年まで『週刊少年ジャンプ』で連載された原作・白井カイウ、作画・出水ぽすかによる人気漫画。テレビアニメや実写映画化など大規模なメディアミッ