阪神は６日、今季の甲子園開幕戦となる７日・ヤクルト戦の始球式ゲストとして、西宮市出身のシンガーソングライター・あいみょんが登場すると発表した。あいみょんは球団を通じて「私は甲子園球場のそばで育ち、音楽と出会い、音楽に憧れてきました。正真正銘の故郷です！甲子園球場での始球式、ほんまに憧れでした。地元民として誇りに思います。そして７月には、また甲子園球場で２日間のライブが決まっています。その成功の