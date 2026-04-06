お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんが６日までに自身のインスタグラムを更新。カラオケに訪れた様子の写真を公開した。インスタグラムに「カラオケ楽しいしん！海老反りジャンプだしん！」とつづり、カラオケの個室内でマイクを片手に海老反りで高々とジャンプをしているインパクト抜群の写真をアップ。ファンの爆笑を誘った。この投稿にファンからは「クロちゃんとカラオケ楽しそうあたい混ぜてだしん」「見た瞬