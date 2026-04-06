◆米大リーグロッキーズ４―１フィリーズ（５日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズの菅野智之投手（３６）が５日（日本時間６日）、本拠でのフィリーズ戦で今季２試合目の先発登板。６回を投げて１本塁打を含む４安打１四球１失点で今季初勝利を挙げた。防御率は１・６９。打者天国と言われる本拠での初登板。自軍が２本塁打などで初回に３点を先取した。２回には元巨人の６番ガルシアにフルカウントか